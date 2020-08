Paullese, cantieri: rientro con l’incubo delle code

CREMA (29 agosto 2020) - Sarà un autunno caldo per i forzati della Paullese. Si profila subito un rientro al lavoro difficile, all’insegna di code ancor più pesanti di quelle a cui sono purtroppo avvezzi le migliaia di pendolari cremaschi, che ogni giorno percorrono in auto o a bordo dei bus di linea l’ex statale per raggiungere Milano e l’hinterland. Da domani prenderanno il via i cantieri per consentire i lavori di posa delle barriere fonoassorbenti all’altezza dell’abitato di Peschiera Borromeo. Fortunatamente, in quel tratto la Paullese è a due corsie per ogni senso di marcia, dunque solo una verrà occupata dagli operai. Resta comunque il rischio di lunghi incolonnamenti, data la gran mole di traffico che tornerà in strada dopo la pausa d’agosto. A spaventare ancora di più i cremaschi c’è anche la durata del cantiere: quattro mesi.

