Sabrina, in centinaia alla fiaccolata

CREMA (28 agosto 2020) - «Per Sabrina, sempre». Le parole delle sorelle Teresa e Simona, accanto al fratello Gregorio, hanno aperto il corteo per la fiaccolata dedicata a Sabrina Beccalli. In centinaia, per lei. Il fuoco delle fiaccole che fluttuava nel buio della notte, dietro la croce, perdendosi in quella via Albergoni, da ormai dieci giorni trasformata in un luogo senza tempo e senza spazio. Da quando Sabrina, 39enne del quartiere, è sparita nel nulla. Da quando la speranza di riabbracciarla, si è drammaticamente trasformata nella ricerca, ancora vana, di un corpo cui restituire pace. Prima della fiaccolata, don Lorenzo Roncali ha celebrato la messa.