Ascensore vietato ai disabili, l’ospedale è pronto a rifarlo

CREMA (29 agosto 2020) - Un passo avanti importante nell’eliminazione delle barriere architettoniche che ancora attanagliano diversi edifici pubblici della città. Dopo anni di segnalazioni e nulla di fatto, l’Azienda socio sanitaria territoriale è pronta con il progetto per rendere di nuovo utilizzabile dalle carrozzine l’ascensore oggi troppo stretto, che si trova nella palazzina ex Asl di via Gramsci (oggi sede degli uffici di pubblica utilità dell’Asst). Una barriera insormontabile per gli utenti in sedia a rotelle — tra l’altro l’ufficio loro dedicato si trova proprio al primo piano —, ma anche per le mamme che arrivano con culle e passeggini e devono salire al livello superiore dell’edificio pubblico per la scelta del pediatra. L’alternativa, infatti, sono solo le scale. E se una madre può eventualmente lasciare la culla al piano terra e con il bimbo in braccio farsela a piedi, una persona in sedia a rotelle non ha questa possibilità. Tra i primi a sollevare il problema, due estati orsono, il consigliere di minoranza del Movimento Cinque Stelle Manuel Draghetti.

