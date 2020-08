'Così non ce la facciamo', se il Covid ferma il calcio

SALVIROLA E CASTELVERDE (29 agosto 2020) - «Protocollo inapplicabile: o lo si cambia o in queste condizioni noi non partiamo». A un mese dalla data di partenza dei campionati di calcio dilettanti, arriva il primo aut aut di una società sportiva del territorio. È il Salvirola, club cremasco di Seconda categoria, quest’anno però inserito nel girone cremonese.

L’inizio della preparazione era fissato per lunedì scorso, ma la dirigenza ha invitato i propri tesserati ad avviare autonomamente gli allenamenti, indicando un preciso programma da rispettare. L’attività di gruppo, assicura il direttore sportivo Luigi Ceruti, non partirà nemmeno la prossima settimana e, qualora non subentrassero modifiche sostanziali delle norme anti-contagio, il rischio concreto è che la società gialloverde decida di ritirare la squadra.

Non ancora drastico sulla scelta di non partecipare ai campionati, ma comunque molto perplesso sull’opportunità di riprendere l’attività agonistica anche il direttore sportivo del Castelverde Simone Mariotti. «Se la situazione non dovesse cambiare, temo che altre società si allineerebbero alla posizione del Salvirola».

Cauto ottimismo, per ora, da parte delegato provinciale Figc Andrea Denicoli: «Premesso che il protocollo non è stato scritto dalla Figc, ma dal Comitato tecnico-scientifico, il suo contenuto va comunque rispettato. Su questo dobbiamo essere chiari. Dopodiché noi delegati abbiamo già inviato un documento di sette pagine, chiedendo di ammorbidire le parti ritenute più stringenti, o difficilmente applicabili, dalle società. Siamo fiduciosi che le osservazioni possano essere recepite, è chiaro che molto dipenderà dall’andamento dei contagi su scala nazionale: più continueranno ad aumentare e più sarà difficile aspettarsi un’attenuazione delle misure preventive».

