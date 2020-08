Rudere giù, centro culturale al suo posto

CASALETTO VAPRIO (29 agosto 2020) - Da un rudere nasce la nuova casa della cultura casalettese: sarà la sede della biblioteca e di una sala-musica ed avrà un’area verde e spazi per l’organizzazione di eventi e ritrovi. Si tratta di un progetto da circa 180.000 euro affidato all’architetto cremasco Giovanni Monaci di cui si parla da anni, che diventerà realtà nei prossimi mesi grazie al contributo straordinario di 100.000 euro concesso dalla Regione ai comuni nella cui fascia rientra anche Casaletto Vaprio, e all’avanzo di bilancio degli anni passati. Con un altro contributo pubblico, quello ministeriale da 50.000 euro, viene invece finanziata l’opera di demolizione dell’attuale fabbricato, su progetto dell’ingegner Massimo Bacchetta, che è iniziata nelle scorse settimane e che per questioni di staticità lascerà in piedi le murature in comune con le proprietà confinanti e quella che si prospetta su piazza Maggiore (la piazza del municipio).

