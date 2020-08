'I rifiuti diventano una risorsa, evito 4.000 viaggi all’anno in discarica'

CREMA (29 agosto 2020) - «Lo smaltimento dei rifiuti è uno dei problemi più rilevanti per un giardiniere. Per questo motivo, abbiamo deciso di realizzare un impianto di compostaggio, che è l’unico in provincia presente all’interno di un vivaio». Fabrizio Riboli, titolare dell’azienda Non solo verde, spiega cosa lo ha spinto a investire mezzo milione di euro per realizzare quest’opera. «Ogni giorno, avevamo in giro dieci camion che facevano due viaggi a testa alla discarica. Moltiplicati per 200 giorni di lavoro, faceva 4.000 viaggi all’anno in discarica, con una spesa di oltre 50 mila euro. Inoltre, andare e tornare dalla discarica significava tante ore di lavoro perse. Senza contare, poi, che il materiale di scarto non resta nel Cremasco ma viene portato sui bilici a Mantova, intasando le strade e producendo inquinamento. A quel punto, abbiamo deciso di gestire noi i nostri rifiuti vegetali». Ed è nato l’impianto di compostaggio che si trova lungo la strada che collega Crema a Lodi.

