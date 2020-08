I resti nell'auto carbonizzata: la Procura non esclude che siano di Sabrina

CREMA (28 agosto 2020) - L’hanno cercata ovunque, senza trovarla. E , poi, l’ostinazione di Alessandro Pasini nel dire di aver bruciato Il corpo di Sabrina Beccalli nell’auto di lei, una Fiat Panda. La Procura ora non esclude che si possa trattare di resti umani. Da qui, ha chiesto al medico legale, Cristina Cattaneo (che già si è occupata di numerosi casi intricati come quello di Yara Gambirasio, la tredicenne uccisa nel 2010 in provincia di Bergamo e per il cui omicidio è stato condannato all’ergastolo Massimo Bossetti), la disponibilità di riesaminare quei resti che per due veterinari, uno dell’Ats Val Padana ed un privato, erano, invece, di un cane.

“Alla luce delle ricerche - ha spiegato il procuratore Roberto Pellicano -, visto che non è tanto plausibile la speranza di trovare il corpo , poiché il il perimetro della scena è stato scandagliato in tutti i modi e in tutte le direzioni anche con i sommozzatori ed anche alla luce della ostinazione dell’indagato di sostenere una tesi che, comunque, non è a suo favore, riteniamo utile sottoporre realmente ad una perizia i resti del corpo Ritrovati nell’auto”. Resti che “si limitano alle ossa, posto che i tessuti del tutto carbonizzati non si prestavano, sin da subito, ad alcun accertamento particolare”.

Qualora i resti fossero davvero quelli di Sabrina, non si alleggerirebbe la posizione di Pasini che, come ha confessato lui stesso in sede di interrogatorio di garanzia, aveva cercato di cancellare le tracce, tagliando il tubo del gas della caldaia, nell’intenzione di far saltare per aria la casa dove, a suo dire,Sabrina sarebbe morta per overdose. Ma chi indaga non crede alla morte per overdose. Pasini potrebbe aver colpito con violenza la donna, dopo una avances rifiutata. l’autopsia sul cadavere lo avrebbe smascherato: potrebbe quindi aver bruciato il corpo della povera Sabrina.

“E’ di tutta evidenza - ha concluso il procuratore Pellicano - che l’ipotesi che i resti Trovati nell'auto possano effettivamente essere del corpo della donna, non modifica di una virgola Ed anzi, , in qualche misura corrobora, l’ ipotesi perseguita dalla Procura dell’omicidio volontario che resta , sul piano logico, l’unica verosimile”,