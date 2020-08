Sabrina, ricerche con il satellite come per Gioele

CREMA (27 agosto 2020) - Si sta valutando anche di acquisire le immagini satellitari per cercare tracce del cadavere di Sabrina Beccalli nell’indagine della Procura di Cremona sulla scomparsa della donna di 39 anni di Crema svanita nel nulla dal giorno di Ferragosto e che si ritiene sia stata uccisa da Alessandro Pasini, il 45enne cremasco in carcere con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere. L’ipotesi di utilizzare la tecnica di scansione geografica del territorio basata su fotogrammi scattati dal satellite è stata proposta ieri durante l’incontro tra il Procuratore Roberto Pellicano , il pm Lisa Saccaro e i carabinieri ed ora è al vaglio degli inquirenti. La tecnica, usata anche a Patti (Messina) nel caso di Viviana Parisi e del figlio Gioele, si fonda sul confronto dei fotogrammi e può portare a rilevare le modifiche a livello del suolo. Modifiche che potrebbero consentire di avere indicazioni su dove potrebbe essere il corpo senza vita di Sabrina.

Nel frattempo oggi stanno andando avanti le ricerche, anche grazie ai sommozzatori, in alcuni canali, quelli più profondi. Inquirenti e investigatori infatti non credono al racconto di Pasini: a suo dire l’amica sarebbe morta quasi all’alba per overdose - un cocktail di cocaina ed eroina - nell’appartamento della sua ex e lui, «preso dal panico» , avrebbe caricato il corpo, avvolto in una coperta, sulla Panda della stessa vittima per poi dar fuoco all’auto la sera. Una versione, per magistrati e uomini dell’Arma, inverosimile: l’intento è smontarla pezzo per pezzo per indurre il 45enne a confessare e a indicare dove si trova il cadavere. Secondo l’inchiesta il sospetto omicida avrebbe addirittura tagliato il tubo del gas per far esplodere l’appartamento e cancellare ogni prova, cosa che gli è valsa pure l’accusa di crollo di edificio. Che si sia trattato di una morte violenta lo dimostrerebbero tra l’altro le tracce di sangue rinvenute nell’abitazione della ex compagna di Pasini in cui si presume si sarebbe consumato il delitto e che verranno confrontate con quelle rilevate l'altroieri, con il luminol, sulle ciabatte dell’uomo. In più ci si attendono ulteriori informazioni e indizi dalle testimonianze dei conoscenti di Sabrina e del suo presunto assassino rintracciati dalla rubrica dei contatti sui cellulari di entrambi e che ora sono stati aperti per analizzare il contenuto ritenuto interessante.

Pasini, dal suo canto, continua a proclamarsi innocente. E a tal proposito la sua difesa, rappresentata dall’avvocato Paolo Sperolini, riferisce di un elemento a sostegno della sua tesi: da una valutazione provvisoria delle immagini fotografiche dei resti repertati dai Ris, il medico legale nominato dal legale ritiene che almeno una delle ossa individuate nell’abitacolo della Panda distrutta dalle fiamme (nella foto) appartenga ad un essere umano e non a un cane (come invece sarebbero tutte le altre). Si tratta di una valutazione preliminare in attesa degli approfondimenti che verranno effettuati in laboratorio, è stato ripetuto più volte, ma di cui è già stata informata la Procura.

Infine per stasera è stata organizzata dalle amiche una fiaccolata silenziosa e una preghiera per ricordare Sabrina. L'appuntamento è alle 21 alla chiesa di San Rocco a Vergonzana dove partirà il corteo che si concluderà a San Bernardino con una benedizione.