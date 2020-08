Sabrina, una fiaccolata di silenzio e preghiera

CREMA (27 agosto 2020) - Una fiaccolata silenziosa per Sabrina. Silenzio, preghiera, luci accese nel buio della notte. Immagini che hanno caratterizzato il racconto dei principali casi di cronaca degli ultimi anni, soprattutto quando della vittima continua a non esservi traccia, nonostante gli sviluppi dell’inchiesta. Sarà così anche per Sabrina Beccalli, 39enne scomparsa a Ferragosto da San Bernardino. Su proposta di alcune amiche della donna, accolta dal parroco dell’Unità pastorale di San Bernardino e Vergonzana don Lorenzo Roncali, domani sera, si terrà una fiaccolata silenziosa per la giovane mamma. Alle 20,30, la messa nella chiesa di San Rocco a Vergonzana. Alle 21, partenza dal sagrato: una croce guiderà il corteo, al quale saranno fatte rispettare le norme di distanziamento anti-Covid.

