Piazza Duomo è tutta di Lego

CREMA (28 agosto 2020) - Piazza Duomo come non l’avete mai vista o, se preferite, come la sognano migliaia di bambini, ma anche altrettanti adulti, appassionati dei popolari mattoncini colorati della Lego. Il cuore di Crema ricostruito al computer utilizzando proprio i pezzi prodotti per la prima volta nel 1949 in Danimarca, dall’azienda fondata 33 anni prima da Oleg Kirk Christiansen. Si aggiunge poi una suggestiva animazione in tre dimensioni curata da Alberto Bidinot, infermiere 34enne originario di Motta di Livenza (Treviso), ma residente a Fiume Veneto (in Friuli), appassionato di Rebricked ovvero di ricostruzione di scenari reali, siano essi urbanistici o naturalistici, tramite computer e utilizzando appunto i popolari mattoncini. Nelle scorse settimane si era già cimentato con altre piazze suggestive del territorio, ad esempio Stradivari e Della Pace a Cremona. Stavolta è toccato al Torrazzo e al Duomo. Entusiasti i commenti sui social di chi ha già visto l’animazione prodotta da Bidinot (basta consultare la sua pagina Facebook). Grazie a lui si può ammirare piazza Duomo da diverse angolazioni. Dal basso, ma anche volteggiando sui tetti, planando dalla Cattedrale e salendo sino in cima al palazzo comunale. Merito del classico omino Lego – in questo caso in tuta da astronauta – che quando si lancia dall’alto sfrutta un ombrello come paracadute.

