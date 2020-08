«Nell'auto i resti di Sabrina. Non sono ossa di un cane»

CREMA (28 agosto 2020) - Anche ieri vane le ricerche del corpo di Sabrina Beccalli. Nessuna traccia. E, stando a quanto sostiene l’avvocato di Alessandro Pasini, Paolo Sperolini, non verrà mai trovato in quanto «quelle ossa presenti nell’abitacolo dell’auto data alle fiamme possono benissimo essere quelle di Sabrina, come ha da subito sostenuto il mio assistito». Pasini, va ricordato, aveva raccontato di aver trovato Sabrina morta nel bagno dell’appartamento della sua ex in via Porto Franco, di aver poi caricato il cadavere avvolto in un una coperta nella Panda e di averla bruciata: «Quei resti — ha sostenuto nell’interrogatorio davanti al gip Giulia Masci — non sono di un cane ma di Sabrina».

La convinzione dell’avvocato poggia su quanto emerge da una prima analisi eseguita da un medico legale incaricato appunto dalla difesa di Pasini. Consulente - viene specificato — di massimo livello. «I carabinieri del Ris — prosegue l’avvocato Sperolini — sono tornati ad eseguire rilievi anche nella Panda e hanno repertato le ossa trovate, che verranno analizzate nei prossimi giorni. Il mio consulente, che ha eseguito una valutazione provvisoria delle immagini fotografiche non ha avuto dubbi: almeno una di quelle ossa non può non appartenere a un essere umano. Non è di un cane. Il che rafforza la tesi di Pasini. Si tratta — conclude Sperolini — di una prima approssimativa valutazione. Ho comunque informato la procura». L’osso sarebbe in questione sarebbe di una clavicola.

