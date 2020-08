Giochi nuovi nei parchi già presi di mira dagli incivili

DOVERA (27 agosto 2020) - Raramente, nei suoi ormai quasi sette anni di governo, il sindaco Mirko Signoroni aveva alzato la voce in questo modo. Ieri, di fronte al susseguirsi di segnalazioni da parte soprattutto i genitori di bimbi in tenera età, relative alla maleducazione di ragazzini e adolescenti, ha lanciato un appello che suona anche come un ultimatum. «I giochi nuovi che abbiamo appena sistemato nei parchi pubblici sono realizzati per i bambini, non sono certo adatti per ragazzotti adolescenti, soprattutto per quelli che si divertono a salire in tre o quattro su un’altalena o su cavalluccio a molla, con il rischio concreto di spaccare tutto. Invito coloro che dovessero assistere di persona a tali comportamenti a chiamare immediatamente i carabinieri della stazione di Pandino (0373-90032), competenti per il nostro territorio». In gioco ci sono fondi pubblici appena investiti, ma anche il decoro e la salvaguardia di spazi verdi. C’è soprattutto la volontà di garantire aree di gioco tranquille a chi ne ha diritto, ovvero i bambini più piccoli.

