Solo da 3 anni. Ross cerca una casa per uscire di «prigione»

TRESCORE CREMASCO (28 agosto 2020) - «Le abbiamo provate tutte, anche sollevando il caso sui social network, per ora però non c’è stata la possibilità di trovare una famiglia Ross. Speriamo che parlandone sul giornale qualcuno si faccia avanti». Questo l’appello della signora che da tre anni ogni giorno porta da mangiare a Ross, meticcio che vive rinchiuso in un cortile di una villetta disabitata che si trova in paese. L’animale, come avevano certificato i veterinari dell’Ats Val Padana, è in buone condizioni. Il problema è che da quando è venuto a mancare il padrone è sempre solo, di fatto non esce mai dal cortile. Il figlio dell’ex proprietario vive a Milano, solo qualche volta passa da Trescore. «Non può portare con sé il cane – aggiunge la vicina –: la proprietà è recintata e l’interno oscurato con teli verdi posizionati lungo la cancellata. Io passo ogni giorno, ma il povero Ross avrebbe bisogno di una famiglia che gli dia l’affetto che merita, che lo porti a passeggio. Si tratta di un esemplare socievole, buono e tranquillo». Del problema era stato interessato anche il sindaco Angelo Barbati.

