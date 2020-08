Parchi e giardini a nuovo con mezzo milione di euro

CREMA (28 agosto 2020) - Un maxi investimento da mezzo milione di euro per migliorare i polmoni verdi della città, garantendo manutenzioni più frequenti e, dove possibile, anche un incremento delle specie arboree. Il via libera del Comune all’aggiudicazione a due cooperative specializzate dei lavori in parchi, giardini, e aiuole, rientra nelle politiche ambientali volte a incrementare la qualità della vita in città. Con questo investimento il Comune punta a risolvere anche i problemi di mancato sfalcio dell’erba emersi nelle scorse settimane al cimitero Maggiore e negli altri camposanti della città (San Bernardino, Santa Maria e San Bartolomeo). Diversi visitatori avevano protestato per la mancanza di decoro. «Le aggiudicazioni sono ancora provvisorie – precisano dal Comune – sono in corso verifiche tecniche sulle imprese vicincitrici». A seguire la partita è l’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Fabio Bergamaschi, a cui spetta la competenza anche sulle manutenzioni, affiancato da quello all’Ambiente, di cui è titolare Matteo Gramignoli. Molto presto, magari già con l’inizio dell’autunno, in città potrebbero anche tornare le giornate ecologiche, organizzate da anni soprattutto in chiave di sensibilizzazione sull’utilizzo dei mezzi non inquinanti, più che come risposta efficace all’incremento dello smog tipico dei mesi freddi. Cura del verde, nuovi alberi (1.000 quelli destinati a essere piantumati nelle due aree del progetto Bosco del tempo di via Pandino e via Colombo), domeniche senz’auto e incremento delle aree pedonali e ciclabili. Settori in cui l’amministrazione concentra i propri sforzi da anni per cercare, nel limite delle possibilità di un Comune, di fare di Crema una realtà sempre più green. Sotto alcuni punti di vista, il territorio pare già essere a buon punto.

