Sorveglianza sanitaria, ecco il medico di classe

CREMA (27 agosto 2020) - L’istituto comprensivo Crema Uno ha emesso nei giorni scorsi il bando di gara per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria. La nuova figura si è resa necessaria in seguito alla situazione creatasi a causa della pandemia e si pone a tutela degli utenti e del personale. L’iniziativa è frutto appunto della necessità di attuare il monitoraggio delle condizioni di salute dei lavoratori della scuola, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal medico.

In assenza di personale interno fornito dei requisiti tecnico-professionali necessari e disponibile a svolgere tale compito, l’incarico dovrà essere affidato ad un professionista esterno. L’ingaggio avrà una durata annuale.

Il medico incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno dell’istituto dovrà collaborare con la dirigente Maria Cristina Rabbaglio e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza. Inoltre dovrà attuare misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori; formare e informare i lavoratori stessi; organizzare il servizio di primo soccorso; collaborare all'attuazione di programmi volontari di promozione della salute; programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, attraverso protocolli definiti in funzione dei rischi specifici. Il medico dovrà anche istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza della salute. L’ic Crema Uno è composto da 8 plessi, 1.026 studenti, 124 docenti, una dirigente, un direttore dei servizi generali e amministrativi, 6 assistenti amministrativi e 16 collaboratori scolastici.

Per partecipare al bando di selezione gli interessati dovranno far pervenire l’offerta entro lunedì alle 9, via mail all’indirizzo cric82700p@pec.istruzione.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO