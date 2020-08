Ex Ferriera: consegnata l’area per i lavori di demolizione

CREMA (26 agosto 2020) - È stata consegnata oggi l’area della ex Ferriera interessata ai lavori di demolizione propedeutici alla realizzazione del sottopasso ferroviario. I mezzi della ditta Montalbetti spa di Cairate (Varese), esecutrice dei lavori assegnati tramite gara d’appalto per un importo di contratto di 564.528,57 euro, sono stati trasportati stamani nell’area per essere montati e iniziare le demolizioni. Il cronoprogramma dei lavori fissa il termine al 16 dicembre 2020.

Nei prossimi giorni i lavori di demolizione saranno subito in prossimità dell'asse ferroviario – gli edifici riconoscibili sono quelli attorno alla vecchia torre piezometrica – così da favorire l’intervento di RFI, previsto attorno alla fine di settembre; dopodiché si proseguirà e concluderà nelle aree circostanti, atte a liberare gli spazi per tutto il sedime stradale, mentre RFI inizierà i lavori nell’area già demolita per costruire il sottopasso, che secondo cronoprogramma si concluderanno dopo 16 mesi.

