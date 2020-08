Case Aler, topi ovunque. Sporcizia e degrado nei cortili

VAIANO CREMASCO (27 agosto 2020) - Sacchi esposti per più giorni, che con il caldo estivo si trasformano in maleodoranti cumuli di rifiuti, attirando topi e altri animali, mancato rispetto delle regole condominiali e di convivenza civile. Tutti problemi che da anni caratterizzano le case popolari di via Primo Maggio. In particolare, la situazione più critica riguarda la prima della serie di palazzine risalenti agli anni ‘70, di proprietà dell’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale. Una zona dove vivono almeno 50 famiglie. Un complesso situato tra l’altro di fronte alla scuola materna e alle medie e confinante con uno dei principali parchi pubblici del paese. Evidente come sporcizia e topi creino preoccupazione anche a chi non ci abita. Alcuni inquilini, esasperati dal degrado, hanno chiesto aiuto al consigliere di minoranza della lista «Vaiano democratica e ambientalista» Palmiro Angelo Bibiani.

