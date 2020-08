«Percorso a ostacoli». Odissea di un’anziana invalida

CREMA (27 agosto 2020) - Il percorso a ostacoli affrontato da un figlio e da una madre, ultra ottantenne e invalida, all’ospedale Maggiore. Il racconto di D.C., 50enne cremasco, evidenzia i problemi riscontrati, non solo al nosocomio di Largo Dossena, ma anche in fase di prenotazione degli esami. «Nelle scorse settimane – esordisce D.C. – ho seguito mia madre per un’operazione alla cataratta, posso capire che l’emergenza Covid 19 sia stato uno tsunami che ha raso al suolo il sistema sanitario e più in generale il sistema Italia, ma bisogna ripartire e in fretta. Comincio dall’inizio: per prendere un appuntamento c’è una sola linea telefonica. In un momento come questo, con centinaia di visite arretrate da recuperare, è l’ideale? Il volantino che ti consegnano al Centro unico prenotazioni dice chiaro di non chiamare. Meglio utilizzare «Zero coda», il sistema di prenotazione online, ma un anziano o chi non ha internet come fa? Perché lo si costringe ad affidarsi a terzi per una cosa che potrebbe fare da solo?».

Anche Zero coda ha i suoi problemi: «Ti registri – prosegue D.C. – e fissi l’appuntamento per poi prenotare la visita, in pratica per prendere un secondo appuntamento. L’orario lo danno loro, anche alle 11, così perdi tutta la giornata lavorativa. Non è finita, ti presenti con le impegnative del medico di base e scopri che per qualche visita specialistica non c’è disponibilità. Insomma, sprechi un giorno per niente. Al Cup ci sono 15 sportelli con altrettante operatrici: se dotate di cuffia e microfono potrebbero a turno rispondere al telefono, così si saprebbe subito se c’è posto. In una clinica privata cittadina lo fanno da sempre». Si passa poi alla fase ospedaliera.

