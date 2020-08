Vandali sulla pista ciclabile, divelte tre transenne

RIPALTA CREMASCA (25 agosto 2020) - Vandali in azione, nei giorni scorsi, a Ripalta Cremasca. Tre protezioni in ferro, che delimitano la ciclabile della frazione di San Michele, sono state divelte: due sono state poi gettate nel piccolo fossato adiacente al percorso, mentre la terza è stata lasciata a cavallo di quelle intatte. È stato un passante, residente nella frazione, ad accorgersi del danneggiamento e a informare il sindaco Aries Bonazza, che ha poi provveduto a controllare personalmente la situazione.

Ad ora, non è stato possibile risalire ai responsabili, perchè in quel punto non ci sono telecamere; ma nelle vicinanze sì, quindi non è escluso che possano comunque esservi riprese. La sistemazione avverrà a breve e non servirà una sostituzione, ma un semplice riposizionamento. Duro il giudizio del sindaco: «È davvero vergognoso. In tempi in cui anche gli stessi spostamenti sono limitati, c’è chi trova il tempo di uscire per fare queste cose, che vanno poi a discapito di tutta la cittadinanza, sia per eventuali costi, sia per il decoro».

