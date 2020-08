Il sogno «interrotto» di miss Alice

BAGNOLO CREMASCO (26 agosto 2020) - Il sogno si è interrotto bruscamente, ma non è detta l’ultima parola. Alice Asti, e con lei le altre decine di candidate al titolo di Miss Mondo Italia, che dà l’accesso alla finale planetaria del concorso di bellezza, sono state avvisate in questi giorni dagli organizzatori della kermesse nazionale di Gallipoli, prevista da lunedì a metà settembre: per l’emergenza dovuta al Coronavirus, l’ultimo atto italiano della manifestazione è stato rinviato. Impossibile, almeno per ora, garantire la sicurezza sanitaria della manifestazione e per le aspiranti miss per un periodo di quasi due settimane, tra semifinali e finali, da svolgersi interamente in un resort della cittadina pugliese. La 22enne parrucchiera, che si era guadagnata il pass, risultando tra le 12 ragazze più belle della Lombardia, avrebbe dovuto raggiungere Gallipoli lunedì, proprio per l’inizio della prima scrematura delle candidate. Una selezione che avrebbe prima ridotto a 50 e poi a 30 le ragazze, sino alla serata della finalissima, fissata per metà settembre.

