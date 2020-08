La testimonianza: 'Sabrina e io amiche da anni, finalmente era tornata serena'

CREMA (26 agosto 2020) - «L’ultima volta che ho visto Sabrina, solo poche settimane fa, mi è sembrata felice. Abbiamo parlato dei nostri figli, mi ha detto di essere contenta della loro amicizia e della nostra, perché teneva molto al fatto che il ragazzo (Omar di 15 anni Ndr) avesse delle belle frequentazioni. Non ho percepito nulla di strano in lei». Insomma, nessuna traccia della depressione di cui si è inizialmente parlato e ancora una conferma del fatto che la 39enne scomparsa da dieci giorni, negli ultimi tempi apparisse serena, anche per via del nuovo lavoro (non ancora avviato). A parlare di Sabrina Beccalli è un’amica di vecchia data, Rosa Amoruso. Rosa descrive Sabrina soprattutto come una persona solare e non accetta che la parola «tossicodipendente le sia attribuita». Amoruso racconta invece di una donna che «sicuramente non ha avuto dei momenti facili nella sua vita, soprattutto da giovane, ma ha saputo reagire e crescere un figlio da sola. Ho avuto il piacere di conoscere suo fratello, che so averle sempre dato grande aiuto e supporto ed è stato anche una figura molto presente per il figlio di Sabrina».

