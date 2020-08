Sabrina: sulle tracce del cadavere, la verità nel telefonino

CREMA (25 agosto 2020) - Carabinieri e magistrati sono convinti che possa essere il cellulare di Alessandro Pasini a condurli sino al nascondiglio del corpo di Sabrina Beccalli. E stamattina, l’incarico di analizzare quell’apparecchio è stato conferito a un perito, come preannunciato lunedì dallo stesso procuratore della Repubblica, Roberto Pellicano. Il compito affidato all’esperto consiste nel ripercorrere gli spostamenti di chi aveva in tasca il telefonino, seguendo le tracce lasciate nelle celle telefoniche. E ciò, utilizzando le più sofisticate tecnologie, in grado di tracciare un preciso itinerario. Perchè l’impiegato cremasco 45enne, in cella ormai da oltre una settimana con l’accusa di aver assassinato Sabrina Beccalli e di averne fatto sparire il cadavere, non sembra intenzionato a rivelare dove si trovino i resti dell’operaia di 39 anni, madre di un ragazzo di 15 (Omar), la donna che conosceva da tempo e con la quale ha trascorso l’ultima parte della notte a cavallo tra la vigilia e il giorno di Ferragosto. Che i due siano stati nell’appartamento della ex convivente di Alessandro, in via Porto Franco, è ormai assodato e confermato pure dalle tracce di sangue dell’operaia, originaria del quartiere di San Bernardino, lavate accuratamente ma non tanto da sfuggire agli investigatori del Ris.

