Scontro tra auto e moto, 35enne ferito: arriva l'elisoccorso

SERGNANO (25 agosto 2020) - Incidente stradale oggi alle 15 sulla provinciale che taglia in due il paese. Coinvolta una moto Kawasaky 750, guidata da un 35enne del paese, e una Merdeces classe A con al volante un 23enne di Pieranica. Nella caduta, il motociclista ha riportato ferite e traumi che hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, decollato da Brescia. Sul posto, per i rilievi, la polizia stradale di Crema. Il 35enne è rimasto cosciente. Dopo averlo stabilizzato e caricato in barella, il personale medico e infermieristico del 118 lo ha trasferito a bordo dell'elicottero, sceso in un terreno agricolo a fianco della provinciale e poi ripartito alla volta dell'ospedale Maggiore di Cremona. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'automobilista è stato trasportato in ospedale a Crema in ambulanza per accertamenti.