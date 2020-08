L'ultimo saluto a Bruno Senes, sindaco amico della gente

CASALE VIDOLASCO (25 agosto 2020) - «Dai racconti di questi giorni, mi sono reso conto di come Bruno, nella sua vita, sia riuscito a creare legami che non avevano mai la sua persona al centro, ma la disponibilità nei confronti degli altri: in famiglia, coi residenti, nei gruppi di volontariato o in parrocchia». Con queste parole, nell’omelia di stamattina, il parroco di Casale Vidolasco don Ernesto Mariconti ha voluto ricordare la figura di Bruno Senes, nella chiesa del paese di cui Senes è stato sindaco dal 1995 al 1999. Pur nel rispetto delle norme anti-Covid, molte le persone in chiesa e sul sagrato per i funerali. L

Senes, triestino d’origine ma trasferitosi a Casale dopo le nozze con Giulia (con cui ieri avrebbe festeggiato i 57 anni di matrimonio), ha ricoperto la carica di sindaco a capo di una lista molto variegata, nonostante le sue convinzioni appartenessero all’area cattolica moderata. Dopo la guida del paese come primo cittadino, era rimasto in consiglio comunale per qualche anno, all’opposizione. E infine, il ritiro dalla politica locale. A lungo ha lavorato alla Galbani, storica azienda locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO