Nasce il Bosco del tempo: mille piante contro lo smog

CREMA (26 agosto 2020) - Prenderanno il via in autunno i lavori per realizzare due nuovi parchi in città: in via Colombo e in via Pandino. Non sarà possibile, però, piantumare i mille alberi previsti prima della fine dell’anno. L’operazione si farà in primavera. Fatti due conti, un ritardo di circa 12 mesi, rispetto al progetto iniziale voluto dal Comune: tutta colpa del lockdown che, tra marzo e maggio, aveva interrotto ogni intervento pubblico. «In questi giorni è stato effettuato un sopralluogo – spiega l’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli – un passaggio fondamentale per dare il via alla realizzazione di questi polmoni verdi, in grado di ospitare complessivamente un migliaio di alberi, di cui la stragrande maggioranza saranno autoctoni e da frutto. Saranno scelti tra le specie le cui caratteristiche possono aiutare a migliorare la qualità dell’aria. Ci saranno inoltre pozzi per l’irrigazione e arredo urbano. Entrambi saranno recintati».

