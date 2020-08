Scooter contro un cane, tragedia sfiorata

CREMA (25 agosto 2020) - Incidente stradale alle 8 in tangenziale. Ferito non gravemente uno scooterista 58enne. L'uomo ha investito un cane di grossa taglia che si trovava in mezzo alla strada. Niente da fare per l'animale. Un altro esemplare è invece scappato. Il 58enne è finito a terra: è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasferito all'ospedale Maggiore in ambulanza. La tangenziale è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Sì sono formate lunghe code.