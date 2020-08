Ripulire le grate: i sottopassi diventano cantieri

CREMA (25 agosto 2020) - Liberare da terra, foglie e altro materiale i canali di scolo e raccolta dell’acqua piovana che si trovano lungo i sottopassaggi stradali e ciclopedonali della città, per evitare il rischio di allagamenti, con il conseguente pericolo per i veicoli in transito e l’inevitabile blocco della circolazione. Una manutenzione fondamentale, soprattutto alla luce delle sempre più frequenti bombe d’acqua che si abbattono anche sulla città. Sono cominciati ieri i lavori di pulizia: impegnata una squadra di tecnici e operai messi in campo da Padania acque (la società che in appalto la gestione della rete idrica cittadina) e dal Comune. Sul posto anche i mezzi di una società specializzata negli spurghi di fognature.

Primo intervento e subito prime sorprese al sottopasso veicolare di via Brescia, al confine con il territorio comunale di Offanengo. Invece di impiegare un’ora per ripulire le grate, gli operai hanno dovuto lavorare per buona parte della mattinata, proprio per il volume di detriti rinvenuto una volta aperti tombini e canali sotterranei, ma anche per alcuni tratti danneggiati da riparare.

