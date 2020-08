Nuovi supermercati: «Cementificazione. Ora serve un freno»

CREMA (25 agosto 2020) - «Già a gennaio, il Movimento 5 Stelle cremasco aveva denunciato la situazione paradossale della nascita incontrollata di supermercati, conseguenza di decisioni prese in passato dalla giunta guidata al sindaco Stefania Bonaldi, senza gli opportuni approfondimenti. Ora, il botta e risposta tra l’esponente dei Verdi europei Gianemilio Ardigò e l’assessore all’Ambiente e al Commercio Matteo Gramignoli sulla nascita di nuovi supermercati nell’area a ridosso del rondò del cimitero, già fortemente congestionata, dà l’idea del clima surreale che aleggia tra chi ha ruoli di governo e di responsabilità in città». Commenta così, Manuel Draghetti, consigliere comunale pentastellato, la nascita di due nuove medie superfici di vendita in viale Europa, in una zona dove ne esistono già cinque in 500 metri. «E' ora di mettere un freno alla cementificazione».

