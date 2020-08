Manuntezioni, sotto accusa i ritardi nello sfalcio del verde

SPINO D'ADDA (25 agosto 2020) - Nuove critiche all’indirizzo del Comune, per i ritardi e le mancate manutenzioni del verde e non solo. Dopo gli attacchi dei mesi scorsi messi a segno dalla Lega, forza extra consiliare, tocca ora alla minoranza di «Progetto per Spino», guidata dal capogruppo ed ex sindaco (dal 2011 al 2016) Paolo Riccaboni alzare la voce. «Non c’è che dire, il paese è tenuto benissimo, un applauso all’assessore alle manutenzioni (il vicesindaco Enzo Galbiati, Ndr)» spiegano non senza ironia dall’opposizione. Il riferimento è al verde troppo cresciuto lungo le piste ciclo pedonali, tra queste c’è quella che costeggia via Pandino, portando verso il territorio del paese confinante, ma anche ai parchi pubblici. Non manca però chi, ricordando proprio il quinquennio Riccaboni, ricorda come anche allora la vegetazione spontanea crescesse spontanea nelle aiuole spartitraffico e negli altri spazi verdi, proprio per l’assenza di un frequente intervento di sfalcio. Il decoro urbano è da sempre al centro dell’attenzione degli spinesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO