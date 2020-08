Il fascino della Mille Miglia alla conquista di Pandino

PANDINO (24 agosto 2020) - Per la prima volta nella storia passerà in paese la Mille Miglia, prestigiosa gara di regolarità per auto storiche giunta alla 38esima edizione, che si tiene ogni anno con partenza da Brescia, arrivo a Roma e ritorno. Una manifestazione di livello mondiale, che richiama ogni volta centinaia di veicoli d’epoca, compresi alcuni esemplari unici e di incalcolabile valore, oltre che personaggi del jet set internazionale e Vip italiani e stranieri. La corsa più bella d’Italia permette ad appassionati e non di rivivere le magiche atmosfere di una competizione che negli anni del secondo dopoguerra infiammava l’Italia. «Abbiamo colto la palla al balzo, accettando subito la richiesta degli organizzatori per fare di Pandino la sede di un punto di controllo orario – commenta il sindaco, Piergiacomo Bonaventi –: ciò è stato reso possibile dal fatto che l’iniziale passaggio a Milano è stato escluso. Trattandosi del giorno in cui nel capoluogo lombardo si concluderà il Giro d’Italia di ciclismo, era impossibile la concomitanza. Aspettiamo dunque a braccia aperte gli equipaggi, il cui passaggio in paese è previsto per domenica 25 ottobre, tra le 10 e le 14, sulla via del rientro per Brescia. Stiamo ancora definendo dove allestire il punto di verifica, se nell’arena interna del maniero visconteo oppure in quella esterna, ma non escludiamo piazza Vittorio Emanuele III. L’evento cadrà una settimana dopo la sagra di ottobre, che contiamo di riuscire ad organizzare, nonostante i problemi insorti per l’emergenza sanitaria. Per Pandino (unico centro della provincia ad ospitare la rievocazione storica, Ndc), sarà un’imperdibile occasione di promozione turistica, anche internazionale. Faremo l’impossibile per presentare al meglio il nostro paese ai tanti stranieri e non che parteciperanno alla Mille Miglia. Ci sarà bisogno dell’impegno di tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO