Per sviare le telecamere le auto vanno contromano

CREMA (24 vagosto 2020) - Furbetti contromano nella zona a traffico limitato, così da evitare le telecamere che sorvegliano gli ingressi. Segnalazioni in merito arrivano da residenti di via Benzi che in alcune occasioni hanno anche fotografato i veicoli che impegnano le strette strade del centro storico in senso vietato. «Più di una volta ho incrociato auto contromano in via Benzi – ha raccontato nei giorni scorsi una residente –: entrano dal mercato coperto di via Verdi per poi svoltare a sinistra, sempre in senso vietato, in via Piccinardi e parcheggiare dopo aver fatto inversione e girato l’auto. In questo modo eludono i varchi elettronici. Una situazione pericolosa per chi dovesse incrociare questi automobilisti indisciplinati, sia ciclisti, sia pedoni, oltre ad eventuali auto autorizzate che percorrono le due strade in senso corretto. Tra l’altro qualche volta chi effettua queste manovre spericolate lo fa a velocità sostenuta».

