La denuncia: "Attenti al finto veterinario"

CREMA (24 agosto 2020) - Le indagini della polizia postale – è già stata sporta querela – dovranno stabilire se ci siano o meno gli estremi di un reato, ma intanto alla Clinica veterinaria di Crema Animal Hospital, hanno deciso di tutelarsi con una decisa campagna di informazione, rivolta ai clienti e non solo. "Il problema è emerso qualche giorno fa – spiega il veterinario Laura Gatti, titolare con il marito Angelo Bettinelli della clinica di via Borgo San Pietro, oltre a gestire il canile consortile Sogni felici di Vaiano Cremasco -: una nostra amica ci ha segnalato che sui social è attivo un ragazzo che si finge veterinario e collaboratore della nostra struttura, pubblicando foto dell’ospedale e del team di veterinari e collaboratori, come se ne facesse parte -: invitiamo tutti i nostri clienti, ma in generale tutti i cremaschi a prestare attenzione. Magari non è pericoloso e non fa abuso di professione ma si sta solo divertendo a giocare al dottore, ma in ogni caso meglio prevenire".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO