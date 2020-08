Caso Tari, polemica in aula

RIVOLTA D'ADDA (24 agosto 2020) - È battaglia sulla Tari, la tassa rifiuti, e l’aula (virtuale) del consiglio comunale si scalda per lo scontro verbale fra Marianna Patrini, capogruppo della lista civica di minoranza di centrodestra Noi per Rivolta, ed i componenti del gruppo di maggioranza RivoltiAmo. Un clima già incandescente, da stagione pre-elettorale visto che nel 2021 il paese andrà al voto amministrativo. «Aumenti esponenziali negli ultimi anni»: tale considerazione, espressa dalla Patrini sulla tariffe della Tari, ha mandato su tutte le furie la maggioranza consiliare. A presentare le tariffe per quest’anno, annunciando anche uno sconto del 20% sulla quota variabile della tariffa per le attività rimaste chiuse durante il lockdown ed il posticipo dei termini per il versamento delle rate al 30 settembre e al 30 novembre (con il 30 settembre come termine indicato per chi sceglie di pagare in un’unica soluzione), è stata Elena Nicotera, assessore al bilancio. «Lo sconto – ha precisato la Nicotera — comporterà un minor gettito di 22.000 euro che verrà compensato dal Comune con fondi propri». La spiegazione dell’assessore non ha convinto la Patrini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO