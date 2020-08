Lavori finiti, apre il polo dell'infanzia

CAPERGNANICA (24 agosto 2020) - Lavori terminati al nuovo polo dell’infanzia di via XI Febbraio e da lunedì 7 settembre l’edificio accoglierà i bimbi del nido. A questo proposito, mercoledì alle 17,30 a palazzo Robati, il sindaco Alex Severgnini e il dirigente scolastico Pietro Bacecchi terranno una riunione con i genitori dei bambini fino a 3 anni iscritti all’anno scolastico 2020-21, per mostrare la nuovissima struttura costata un milione e mezzo di euro (di cui un milione e 150 mila finanziati con i fondi regionali per l’edilizia scolastica) , per presentare i servizi offerti e per illustrare l’organizzazione (pasti, rette e entrata). Nell’occasione verranno date tutte le specifiche circa l’inserimento e i materiali da acquistare. Bacecchi, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Crema Due, al quale farà capo la programmazione educativa, la gestione e il monitoraggio delle attività del nido, risponderà alle domande delle famiglie insieme al personale educativo.

