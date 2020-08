Furbetti dei rifiuti, è pugno duro del Comune

RIVOLTA D'ADDA (23 agosto 2020) - Pugno duro del Comune contro i furbetti della raccolta differenziata. La polizia locale sta per multare con una sanzione da 50 euro un rivoltano, residente in paese, reo di aver abbandonato l’immondizia di casa propria in uno dei tanti cestini portarifiuti del paese che non sono destinati a questo genere di spazzatura.

Altri dieci cittadini invece sono stati multati (50 euro anche per ciascuno di loro) nelle settimane e nei mesi scorsi a seguito dei controlli estivi che l’assessorato all’ecologia ha fatto scattare, come negli anni precedenti, sulle modalità di effettuazione della raccolta differenziata. Si tratta di «stangatine» dal punto di vista economico ma che servono a far capire che sulla raccolta differenziata in riva all’Adda non si transige. I dati degli ultimi anni indicano come, grazie all’informazione e alla sensibilizzazione più ancora che alle multe, i rivoltani abbiano capito e siano stati e siano tuttora collaborativi in questo settore, tranne ovviamente qualche eccezione.

