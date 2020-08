La ciclabile è ko: «Mangiata» dagli alberi

MONTODINE (23 agosto 2020) - «Mangiata dagli alberi e con i ciuffi d’erba che spuntano dall’asfalto. Servirebbe fare qualcosa». Segnalazioni da residenti sul territorio al confine tra Montodine e Bertonico, tra le province di Cremona e Lodi, che si trovano a percorrere il ponte sul fiume Adda, collegamento tra le due zone. Sotto osservazione, ancora il tratto pedonale e ciclabile ai lati della carreggiata. Un percorso ormai totalmente ricoperto dalla vegetazione (fronde degli alberi arrivate ormai a invadere tutta la superficie del percorso riservato a pedoni e ciclisti. Mentre vegetazione spontanea cresce incontrollata spuntando dall’asfalto. Questo, all’imbocco da Montodine. Da Bertonico, meno copertura da parte delle fronde, ma molta vegetazione che cresce spontanea e blocca alcuni dei passaggi della ciclabile e non permette di andare oltre. Va specificato, che da molto tempo l’accesso al percorso in entrambi è vietato, con transenne di ferro e cartello di divieto, proprio per le condizioni non idonee della strada. Senza effetti i tanti solleciti di intervento chiesti dal Comune alla Provincia

