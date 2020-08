In soli tre mesi 293 famiglie chiedono aiuto alla Caritas

CREMA (23 agosto 2020) - Sono 293 le famiglie a rischio povertà che si sono rivolte alla Caritas per chiedere aiuto. Le richieste sono quelle arrivate in diocesi da maggio a inizio agosto. Un chiaro segnale di come la disoccupazione, e la conseguente povertà, si stia largamente diffondendo nel Cremasco. Una situazione critica a cui in Caritas cercano di far fronte tramite una raccolta fondi, nata per far fronte proprio alle difficoltà economiche causate dal lockdown, che ha comportato la perdita del lavoro per diversi cremaschi. L’iniziativa non si è però esaurita una volta riaperte aziende e altre attività. Stando agli aggiornamenti pubblicati dalla Caritas stessa, la raccolta fondi è ormai arrivata a sfiorare i 300 mila euro e non si fermerà nemmeno durante questo mese. Si prosegue anche in previsione dell’autunno quando le necessità delle famiglie indigenti potrebbero anche aumentare. I cremaschi, dai privati alle aziende, possono continuare a donare aderendo all’iniziativa «Chiesa con voi», partita lo scorso primo maggio, in occasione della festa dei lavoratori, e promossa dalla diocesi.

