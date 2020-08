Turisti e social, Museo della Stampa al top

SONCINO (22 agosto 2020) - Il Museo della Stampa si conferma nell’élite di TripAdvisor. Il gioiello di storia e cultura soncinese ha infatti ricevuto il Traveller’s Choice 2020, premio assegnato dalla nota piattaforma di ranking statunitense, autentica istituzione virtuale per chi si occupa (e vive) di viaggi e turismo. Quello che fino a qualche anno fa si chiamava ‘Certificato di eccellenza’, viene attribuito alle strutture che ricevono con costanza ottime recensioni da parte degli utenti. In media solo una su dieci delle strutture presenti su TripAdvisor ha l’onore di ricevere questo prestigioso riconoscimento, e la Casa degli stampatori ebrei rientra dunque nel dieci per cento delle attrazioni meglio recensite al mondo. Per chi da anni cura e gestisce il Museo, non una conquista da poco. «Un’enorme soddisfazione – spiega il consigliere Pro loco, Giuseppe Cavalli – e la conferma che il nostro lavoro viene apprezzato».



Nelle prossime settimane lo staff di TripAdvisor provvederà a inviare una versione digitale del Traveller’s Choice, in modo che i volontari Pro loco possano stamparne una copia ed esporla al pubblico.

