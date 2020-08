Famiglia cremasca bloccata nel resort in Sardegna: «Come prigionieri»

CREMA (22 agosto 2020) - «In quarantena, ma come in prigione. Chiediamo, se dobbiamo rispettare una quarantena, di farlo almeno a casa, a Crema, o almeno in modo dignitoso». Un’accorata richiesta di aiuto arriva da una famiglia cremasca, dopo i casi di Covid che hanno sconvolto La Maddalena, in Sardegna. «Abbiamo scelto questo posto, proprio perché Regione Covid free e ora sembra un incubo», racconta A.M, padre di famiglia. Con lui, i tre bambini e la moglie risultata poi positiva. La famiglia, come raccontato dal padre, richiede «un altro tampone, la visita di un medico, un sostegno psicologico, capire come sarà l’iter. Ma non abbiamo risposte o notizie». Tutti i componenti della famiglia sono stati confinati nella stessa stanza di tre metri per tre. Il sostegno è arrivato, spiegano «dagli altri ospiti della struttura», da lontano «dal sindaco Stefania Bonaldi» e dall’onorevole Emanuele Fiano qui in vacanza, che hanno interessato Ats e ministero, li ringraziamo tanto».

