Poste, il direttore più giovane adottato dal Cremasco

VIDOLASCO (22 agosto 2020) - Direttore di un ufficio postale a soli 26 anni. Il più giovane della provincia di Cremona è stato chiamato a dirigere la sede cremasca di Casale Vidolasco. Si chiama Andrea Lombardo ed è originario della Sicilia. Classe 1994, nato a Palermo, ma cresciuto in un piccolo paese dell’entroterra siciliano, Andrea ha viaggiato a lungo, per ragioni di studio. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, nel 2019, ha iniziato la sua carriera con Poste Italiane. Un primo contratto a tempo determinato di un mese, poi una proroga e la possibilità, nel frattempo, di potersi candidare per altre posizioni lavorative, sempre nell’ambito di Poste. E così Andrea ha fatto, ottenendo il posto di direttore a Casale Vidolasco, dove porta avanti l’ufficio: «La comunità di Casale Cremasco-Vidolasco mi ha accolto in maniera molto positiva. Con il passare dei mesi ho constatato la crescente stima e fiducia dei cittadini nei miei confronti: si lasciano consigliare e non esitano a contattarmi se hanno un dubbio».

