Sbarre alzate, passa il treno: Comune in polemica con Rfi

CAPRALBA (22 agosto 2020) - Il Comune di Capralba invierà una lettera formale di rimostranze ad Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) per l’episodio delle sbarre del passaggio a livello sulla strada per la cascina San Fabiano, nella campagna della frazione Farinate, rimaste alzate nonostante stesse sopraggiungendo un treno-passeggeri. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi. Un automobilista, che si è accorto del problema, ha subito allertato il 112 ed in pochi minuti sono arrivati sul posto i carabinieri della stazione di Bagnolo Cremasco per presidiare l'area fino all'arrivo dei tecnici di Rfi che in breve tempo hanno risolto il guasto. Si è trattato dell’ennesimo caso di malfunzionamento di passaggi a livello nella provincia di Cremona. Un fatto che fa ancora più discutere alla luce del drammatico incidente accaduto la scorsa settimana a Maleo, quando la trentaquattrenne Elisa Conzadori, di Pizzighettone, ha perso la vita a bordo della auto, travolta da un treno regionale ad un passaggio a livello.

