Il mistero di Sabrina, incarico ai Ris. E spunta l'ombra di una donna

CREMA (20 agosto 2020) - Molti, troppi misteri attorno al caso della scomparsa di Sabrina Beccalli, la mamma 39enne della quale non vi sono più notizie dal giorno di Ferragosto. Ancora tanti i punti oscuri che attendono di essere chiariti. E, forse, già domani qualche particolare in più potrà essere noto. Alle 15, infatti, Alessandro Pasini sarà davanti al giudice per le indagini preliminari Giulia Masci per l’interrogatorio di garanzia. Fino ad ora il 45enne che si trova in stato di fermo nel carcere di Cremona per omicidio e distruzione di cadavere, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’uomo viene ritenuto responsabile della morte di Sabrina, il cui corpo ancora non si trova, nonostante le ricerche siano proseguite nelle acque del canale Vacchelli anche per l’intera giornata. Pasini sarà sentito in carcere. Tre le esigenze cautelari motivate dal pubblico ministero Lisa Saccaro: potrebbe commettere altri reati della stessa natura, inquinare le prove e fuggire.

Le indagini intanto non si fermano e sembra spuntare una terza persona che in qualche modo potrebbe avere un ruolo. Se marginale o meno è prematuro dirlo. Da fonti investigative si apprende infatti che anche la compagna (se ancora lo sia non è dato sapere) del 45enne possa essere sentita. Con tutta probabilità gli investigatori vorranno delineare il più fedelmente possibile la figura dell’uomo. La donna protrebbe essere ascoltata già nelle prossime ore.

Domani intanto i Ris di Parma riceveranno l’incarico ufficiale di svolgere indagini nelle due abitazioni poste sotto sequestro: la casa di Alessandro Pasini e quella di Sabrina Beccalli, entrambe nello stesso quartiere di San Bernardino. Ris che potranno a loro volta far luce su qualche punto oscuro, ad iniziare ad esempio se Sabrina e Alessandro quella sera fossero in una delle abitazioni.

Intanto i familiari hanno riconosciuto i sandali ripescati nel canale Vacchelli: sono di Sabrina. E lo scenario più tragico, della ricerca ormai solo di un cadavere, si fa sempre più strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO