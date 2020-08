Allarme, culle vuote in oltre la metà del territorio

CREMA (21 agosto 2020) - Il territorio cremasco ancora troppo in debito di nuovi piccoli residenti, con il tasso delle nascite che non accenna a decollare in molti dei paesi. E con altri numeri, in particolare riferiti a chi lascia il proprio Comune d’origine per altre residenze o addirittura per trasferirsi all’estero, che non aiuta. Il dato al momento ufficiale è quello che fa riferimento alla conclusione dello scorso anno, non ancora integrato con le statistiche del 2020, in arrivo a dicembre. Ma sembra che, nei primi mesi dell’anno, le cifre non si siano discostate in maniera significativa. Parlando di dati generali, su 41 paesi della stretta cerchia cremasca, ben 26, quindi oltre la metà, ha un saldo negativo rispetto all’annata precedente, le nascite a zero o con poco margine di crescita. In particolare, sono 15 i paesi con il segno meno, nella cifra che segna il confronto tra il 2019 e il 2018. Due con il confronto a zero; infine, nove Comuni che hanno avuto una crescita minima, con al massimo due fiocchi (rosa o azzurri) in più. Tra i paesi del Cremasco che più soffrono nel confronto, Agnadello con 11 nati in meno rispetto al 2018; Capergnanica, 7 in meno, così come Monte Cremasco. Intorno al meno 4 si assestano invece Casale Vidolasco, Pieranica e Torlino Vimercati. Chi invece vede una crescita, sicuramente in linea anche con il maggior numero di abitanti è senza dubbio la città, con 59 bimbi in più (nel 2019 i nati sono stati 250, comunque non un numero da boom), Spino D’Adda (+23, con 58 nati nell’ultimo anno), Rivolta d’Adda (+15, grazie ai 63 nati) e Pianengo (+12, con le 25 nascite). Restano a zero, senza crescita nel ramo del saldo naturale che riguarda le nascite rispetto al 2018, il Comune di Campagnola Cremasca e Salvirola. Tutti dati ovviamente da mettere in relazione alla popolazione e che, nel loro complesso del territorio cremasco restituiscono comunque un saldo, in positivo, di 118 nascite. Un numero che deve in ogni caso far riflettere, relazionato alla media di 127 mila abitanti dello stretto territorio cremasco.

