La denuncia: «In soli 500 metri ci sono sette supermercati»

CREMA (21 agosto 2020) - «Questa è un’amministrazione comunale alla quale non interessa nulla dell’inquinamento. Se avesse un minimo di interesse all’argomento, non avrebbe consentito la nascita di altri due supermercati in una zona dove già ne esistono cinque in 500 metri». Qualche giorno dopo l’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo punto vendita Banco Fresco, nell’unico triangolo verde rimasto libero tra viale Europa e via Milano, a ridosso del rondò del cimitero, Gianemilio Ardigò, rappresentante dei Verdi europei, esprime il proprio totale dissenso. «La logica è sempre quella, non abbiamo imparato nulla. Sette supermercati e sette distributori di benzina nel raggio di 500 metri la dicono lunga sull’attenzione all’ambiente di questa giunta comunale. Il tutto è stato concentrato a ridosso del principale punto viabilistico all’ingresso della città». Ardigò fa riferimento alla presenza del centro commerciale Gran Rondò, delle due nuove medie superfici di vendita che stanno sorgendo poco oltre (Eurospin al posto della ex concessionaria Fiat Clar e Banco Fresco) e dei già esistenti Lidl, Maury's, Brico Center e centro spesa Crema Discount di viale De Gasperi. «Sono stato contattato da molti degli abitanti della zona – prosegue Ardigò - che si dicono preoccupati. I nuovi insediamenti aumenteranno ulteriormente la concentrazione di veicoli, con conseguente peggioramento della qualità dell’aria e della vita. Se è vero che l’inquinamento è terreno fertile per la diffusione del Coronavirus, siamo a posto. Io so che presto cambierò abitazione; non voglio più vivere in questa zona, che è destinata a diventare ancor più caotica».

