Bimbi autistici, estate con Autibag

CREMA (20 agosto 2020) - Un bagaglio con cui affrontare l’estate, costruito con le proprie mani (e la stampante 3D) nell’ambito di ‘Mai Stati sulla Luna?’, per le attività estive dei bambini autistici seguiti dall’associazione cremasca. Nome del progetto: Autibag, dove «bag», preso in prestito dall’inglese, sta per borsa. Un piccolo bagaglio contente giochi e strumenti con «materiali del tutto nuovi e flessibili, adattabili a tutti i livelli di funzionamento dell’autismo e facilmente sanificabili», spiega Enza Crivelli, psicopedagogista clinica, da poco nella squadra di Mai Stati sulla Luna. L’Autibag è stata personalizzata per ogni bambino, dei 12 partecipanti al progetto. Un tipo di attività che si ispira al modello Teeach, puntato a sviluppare il massimo della potenzialità delle persone con spettro autistico, il più possibile nel proprio ambiente quotidiano. Ora il progetto sarà adattato alle attività ordinarie e ormai da «scommessa vinta», come è stata definita dalla presidente di ‘Mai Stati sulla Luna’ Beatrice Schacher, sta già diventando un modello a livello nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO