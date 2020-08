Sicurezza e manutenzione: «A Crema sono sconosciute»

CREMA (20 agosto 2020) - «Più sicurezza e maggior decoro nei percorsi viabilistici cittadini». A chiederlo, all’amministrazione comunale, è il Movimento 5 Stelle cremasco, che segnala una nutrita serie di criticità presenti in alcune zone della città. Tali criticità si riferiscono, da un lato, a situazioni di insufficiente sicurezza e, dall’altro, a scarsa manutenzione. A quest’ultimo riguardo, è stato evidenziato che la parte in legno delle fioriere posizionate in piazza Giovanni XXIII e utilizzate come sedute, si trova in pessime condizioni. Il M5S chiede al Comune di provvedere a una tempestiva attività di manutenzione, volta a consentirne la conservazione nel corso del tempo.

