Allagamenti, il paese va sott'acqua

VAIANO CREMASCO (20 agosto 2020) - Il problema degli allagamenti in via Michelangelo non è più circoscritto solo a quella zona del paese. Nell’interrogazione, depositata nei giorni scorsi dal consigliere di minoranza Palmiro Angelo Bibiani, si sottolinea come analoghi disagi abbiamo interessato anche per i residenti di via Manara, via Lelio Basso, via Asilo e via don Mazzolari.

«Garage, cortili e cantine pieni d’acqua ogni volta che si verifica un forte temporale - spiega il capogruppo di Vaiano Ambiente e solidarietà -: poiché questa inaccettabile situazione deve cessare, dal momento che i cittadini hanno diritto alla tutela della propria abitazione e al decoro dell’ambiente domestico, un mese fa presentammo una mozione affinché venisse finanziato un progetto indirizzato alla risoluzione del problema di via Michelangelo. Ci rammarichiamo che la nostra richiesta non sia stata accettata. Ancora più rammaricati sono stati i cittadini danneggiati dal cattivo funzionamento della fognatura comunale che nella serata del 27 luglio scorso hanno manifestato sotto il Comune esasperati per questa situazione che crea pesanti disagi alle famiglie».





