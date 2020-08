Il bocciodromo cambia volto, pronto l’appalto per i lavori

CREMA (19 agosto 2020) - Verrà pubblicato lunedì il bando europeo per la ristrutturazione e l’ampliamento del bocciodromo comunale. Ad annunciarlo è Bruno Casarini, presidente del Consorzio bocce in Lombardia, che fino al 2040 gestirà l’impianto sportivo di via Indipendenza. «Il documento è già pronto — spiega il dirigente cremonese — ma non ci sembrava corretto farlo uscire nella settimana di Ferragosto, quando molte ditte sono chiuse. La stazione appaltante sarà la Federazione italiana bocce. Io sarò presente all’apertura delle buste». Dopo anni di attesa, dunque, l’impianto a sei corsie si appresta finalmente a un restyling completo. Al bando potranno partecipare le 15 imprese che avevano aderito alla manifestazione di interesse. La cifra complessiva dell’intervento sarà di 850 mila euro.

