Salvini: 'Governo contro le discoteche, ma tollera i rave come quello di Spino'

SPINO D'ADDA (17 agosto 2020) - "Mentre chiudono discoteche e locali da ballo all’aperto, a Spino d’Adda in provincia di Cremona c'è un rave party da quattro giorni e quattro notti con musica ad alto volume e centinaia di ragazzi arrivati anche dall’estero. Per imprenditori e cittadini perbene, il governo prevede restrizioni e multe. Per clandestini e abusivi, invece, tolleranza e coccole. Esiste ancora un ministro dell’Interno?". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.