Stop alle buche col nuovo asfalto in sei strade

MONTODINE (18 agosto 2020) - Asfalto nuovo, per eliminare le buche. Ma anche interventi di sicurezza stradale, nel progetto finanziato dalla Regione Lombardia per Montodine. Dal Pirellone arriveranno 100 mila euro, mentre altri 23 mila usciranno dalle casse comunali. L’appalto sarà assegnato nelle prossime settimane e l’inizio lavori è previsto indicativamente per ottobre. Il recupero del manto stradale è stato predisposto per le vie Gombito, Bottesini, Toscanini, Deledda, Verdi e via Pinetti (nell’area del parcheggio). Tratti di strada interni al paese, ritenuti particolarmente degradati dall’usura del tempo e dal passaggio dei mezzi. Non solo asfaltature, tuttavia, nel progetto finanziato dalla Regione. L’amministrazione guidata da Alessandro Pandini, con le valutazioni condotte dall’assessore alla Viabilità Mauro Gallinari e dall’ufficio tecnico, ha ritenuto opportuno fare rientrare nelle opere finanziate anche l’installazione di un ulteriore semaforo sul ponte del Serio e di due colonnine in grado di ospitare i dispositivi autovelox lungo l’adiacente via Garibaldi.

